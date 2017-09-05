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Безумный Михо

Почему приезда Саакашвили боится вся Украина

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается 10 сентября перейти украинско-польскую границу. В июле его лишили украинского гражданства, но теперь он говорит, что намерен бороться за отмену этого решения. Яркий политик, Саакашвили без труда обрел на Украине как сторонников, так и противников. Теперь и те, и другие объявили мобилизацию и настраиваются на решительные действия. Учитывая, что опальный губернатор в свое время грозился ни много ни мало устроить очередной Майдан, интрига вокруг его возвращения закручивается нешуточная. «Лента.ру» выясняла, к чему стоит готовиться украинским политикам и чем может закончиться попытка прорыва государственной границы.

Пограничное состояние

Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства в июле. Официально — за то, что бывший губернатор Одесской области не упомянул в анкете о заведенных на него в Грузии уголовных делах. Саакашвили объяснил, что в анкете не его подпись, а поддельная. И потом, почему этими уголовными делами в Киеве заинтересовались только теперь, хотя о них было хорошо известно и прежде, до получения гражданства? Реальной причиной многие эксперты считают то, что бывший президент Грузии не стеснялся жестко критиковать действующие киевские власти. Так, Петра Порошенко он называл «банальным торгашом» и грозил ему свержением.

Лишившись гражданства, политик отправился в поездку по соседним с Украиной государствам. Он побывал в Польше, Венгрии и Литве, а 10 сентября намерен вернуться на Украину. По его словам, украинско-польскую границу он пересечет в полдень в пункте пропуска «Краковец». На своей странице в Facebook бывший президент Грузии опубликовал постер к фильму «Безумный Макс. Дорога ярости» с подписью: «Краковец 10.09.2017 Саакашвили возвращается». Очевидно, это должно подчеркнуть серьезность его намерений. Предполагается, что Саакашвили попытается въехать на территорию страны по украинскому паспорту. По закону пограничники вроде бы обязаны документ отнять и въезд запретить. Однако ранее таких прецедентов не было — украинские паспорта на границе забирали лишь у тех, кто, потеряв украинское подданство, сохранил гражданство другой страны. Саакашвили же лишили грузинского гражданства.

Политик подчеркивает: он приезжает не за тем, чтобы устраивать беспорядки, а ради восстановления справедливости в суде. И все же вряд ли на границе обойдется без эксцессов. Марьяна Почтар, пресс-секретарь «Движения новых сил» Саакашвили, рассказала журналистам, что около «Краковца» сторонники политика разобьют палаточный лагерь. К 9 сентября туда собираются приехать 500-600 активистов. Утром 10 сентября к пункту пропуска выдвинется большая автоколонна — примерно 3-5 тысяч человек. В руки журналистов попали инструкции для руководителей групп. От них требуют обеспечить всех собравшихся палатками, спальниками и туристическими ковриками. Судя по всему, сторонники опального губернатора готовятся к долгому противостоянию.

Ожидается, что среди встречающих будут известные украинские политики. О поддержке Саакашвили, в частности, сообщили депутаты Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем, Светлана Залищук, Виктор Чумак, представители «Народного фронта» Владимир Парасюк и Игорь Гузь, депутат от партии «Воля» Юрий Деревянко. Собираются приехать Юлия Тимошенко и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

План «Мигрант»

Оппоненты бывшего губернатора тоже не сидят сложа руки. Очевидцы говорят, что в приграничные районы прибыли около сотни бойцов мобильной погранбригады с военной техникой и глушилками сотовой связи. Пресс-секретарь Госпогрансужбы Олег Слободян обещает, что пограничники откажут Саакашвили во въезде на Украину. «Если границу пересекает человек, у которого недействителен документ, то такой документ изымается, а человеку отказывают в пересечении границы», — сказал он.

Противники Саакашвили не стесняются в выражениях. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал расстрелять бывшего губернатора при попытке нарушить украинско-польскую границу. «Границы моей страны — священные, неприкасаемые и на замке! Поэтому обращаюсь к нашим героическим пограничникам: без всякого колебания стрелять на поражение в каждого, кто прорывает границу», — призвал он. А бывший советник министра внутренних дел страны Илья Кива заявил, что лично готов стрелять в Саакашвили.

Бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook рассказал, что президент Украины Петр Порошенко летал во Львов на встречу с губернатором региона. «В итоге был создан специальный штаб, цель которого — не допустить возвращения Михаила Саакашвили на Украину (так называемый план "Мигрант"). Президент лично убеждал всех участников не помогать и всячески препятствовать организации сбора людей для встречи Михаила 10 сентября в Краковце», — сообщил Сакварелидзе.

Засранец нон грата

Сам Саакашвили считает, что киевские власти разработали три сценария на 10 сентября. «Во-первых, не пустить меня через границу, забрать у меня паспорт и выдворить обратно в Польшу. Во-вторых, пропустить меня, но сразу задержать под любым предлогом и начать процесс экстрадиции [в Грузию]. Но тут у них проблема — грузинские уголовные дела раньше официально не признавались Украиной», — сказал бывший губернатор. Грузинские официальные лица в разговоре с пранкерами отказались от Саакашвили. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что «этот человек нам здесь на *** [мужской половой орган] не нужен». После этого он посоветовался с главой правительства страны Георгием Квирикашвили. «И тот просил нам передать следующее: "Если возможно, не высылайте нам этого засранца. Пусть будет бомжом!"» — сообщил пранкер Лексус (Алексей Столяров).

Саакашвили добавил, что по еще одному сценарию на границе устроят «заварушку». «Я хочу сказать власти: чем больше они будут осуществлять эти шаги — тем больше они будут переходить на сторону беззакония. Я никаких преступлений не совершал, ничего не нарушал», — заявил он.

Эксперты говорят, что киевские власти сами загнали себя в угол. Да, Михаил Саакашвили выступал с резкой критикой президента и его команды, но реальный рейтинг у политика был минимален, угрозы он не представлял. «Для меня остается загадкой, для чего вообще понадобилось лишать его гражданства. И если уж лишили гражданства, то следовало бы минимум внимания уделять его предполагаемому возвращению в страну», — говорит украинский политолог Андрей Золотарев. Теперь же на ровном месте получился политический цугцванг, когда любой ход украинского руководства ведет к ухудшению его позиции: и пустить Саакашвили на Украину как-то не хорошо, и не пустить плохо. По словам Золотарева, при любом исходе этой истории киевским властям будет нанесен значительный репутационный урон. «При этом для самого Саакашвили нынешняя ситуация — родная стихия. В скандалах и склоках он себя чувствует как рыба в воде», — подчеркивает эксперт.

По мнению главы киевского Института украинской политики Константина Бондаренко, Саакашвили считает, что сейчас настал момент истины. «Он чувствует себя обиженным. Многие политические силы воспользовались его случаем как знаменем, как примером того, что в стране все плохо, царит беззаконие, тотальная несправедливость, — говорит политолог. — Хотя вес Саакашвили в украинской политике крайне мал. Ему не светит стать президентом, премьер-министром, даже депутатом Верховной Рады. Но он постарается извлечь из ситуации выгоду для усиления своих позиций в противостоянии с Порошенко». По мнению Бондаренко, для бывшего губернатора это последний шанс остаться в большой политике, настроен он решительно, а значит, 10 сентября можно ожидать чего угодно.

Игорь Кармазин

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