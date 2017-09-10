Поезд с Саакашвили отправился на Украину

Поезд «Интерсити», на котором бывший губернатор Одесской области собирается попасть на Украину, тронулся с вокзала в польском городе Пшемысле (Перемышле). Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил соратник опального политика, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем.

Ранее сообщалось, что после того, как Саакашвили сел в поезд в Пшемысле, по громкой связи было объявлено, что пока «лицо без права въезда на территорию Украины» находится внутри, состав не тронется.

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Сам политик, комментируя ситуацию, назвал происходящее дикостью. «Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском союзе, с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели? (...) Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость», — заявил Саакашвили в беседе с журналистами.

Политика лишили украинского гражданства в июле. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (в ней умалчивалось об уголовном деле в отношении него в Грузии). Сам Саакашвили тогда находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.