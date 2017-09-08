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Саакашвили анонсировал возвращение на Украину вместе с тысячами сторонников

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Рустави 2» заявил, что 10 сентября намерен въехать на территорию Украины через границу с Польшей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я знаю, что меня будут встречать тысячи моих украинских сограждан. Мне сказали и о том, что несколько тысяч украинских граждан, находящихся в Польше, также хотят пройти через границу вместе со мной, но я не хочу эксцессов. На границе меня будут встречать украинские оппозиционные политики. Я не исключаю, что вместе со мной пересекут границу и европарламентарии», — заявил он.

Также Саакашвили допустил, что украинские власти попытаются задержать его на границе и отправить в Грузию. «Мое задержание на границе не такая простая тема. Единственное, что могут сделать нынешние украинские власти — это похитить меня и переправить в Грузию, но это будет уголовным преступлением, за которое надо будет отвечать всем, кто это совершит», — уточнил он.

Отказался и он от президентских амбиций. «У меня есть претензии привести к власти на Украине настоящих представителей украинского народа», — сказал Саакашвили.

5 сентября Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии. Его подозревают в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом, злоупотреблении служебными полномочиями и служебным положением.

26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии).

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

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