Бывший СССР
 

СМИ сообщили о допущенной в Киеве возможности возвращения Саакашвили

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Власти Украины могут пропустить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в страну. Такое мнение высказали в Государственной пограничной службе, сообщает в понедельник, 4 сентября, украинское издание «Вести» со ссылкой на адвоката в окружении Саакашвили.

«В частной беседе глава погранслужбы признал: наша ситуация — прецедент, раньше забирали лишь паспорт у тех, кто имеет другое гражданство. И в этом случае Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы изготовить новые документы», — передает ресурс слова своего источника. Вместе с тем издание также приводит мнение другого адвоката, Ростислава Кравца, который утверждает, что политик может пересечь границу только при наличии специального разрешения от миграционных властей Украины либо в качестве беженца.

Днем ранее пресс-секретарь украинского пограничного ведомства Олег Слободян в комментарии изданию «Апостроф» заявил, что Саакашвили не сможет попасть в страну. «Независимо от фамилии гражданина, у него изымается недействительный паспортный документ, удостоверяющий гражданство Украины. Соответственно, такой гражданин не имеет оснований для пересечения границы Украины. Поэтому его возвращают той стране, откуда он приехал», — сказал Слободян.

В конце августа Саакашвили заявил, что Киев разработал три сценария на случай его возвращения на Украину и подтвердил свое намерение въехать в страну 10 сентября. По его словам, украинско-польскую границу он будет пересекать в полдень в пункте пропуска «Краковец».

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016 года и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. В июле 2017-го стало известно о лишении политика украинского гражданства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шабаш на границе. Зачем Саакашвили рвется в Украину и что проспали у Порошенко
Готов жить на границе: как Саакашвили будет возвращаться в Украину
Саакашвили предсказал свою судьбу в случае возвращения на Украину
Киев заявил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Последние новости
МВД Чечни заявило о миллионе участников митинга в Грозном
Кремлевский диктор рассказал о сделанных ему Путиным замечаниях
У ставропольской студентки увели подаренного Путиным жеребца
Обвиненная в мнимой болезни актриса Стелла Барановская умерла от рака
Полиция задержала стрелявших холостыми из Калашникова на МКАД  
14-летнюю школьницу изнасиловали в Измайловском парке в Москве  
Жириновский предложил сменить главу МИД
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 3 сентября

Отработали свободу

Литовских рабынь насилуют и продают арабам
13:12Сегодня

Мужчина пробрался на корточках через погранконтроль в киевском Борисполе

13:3831 августа

В Узбекистане открыли первый памятник Исламу Каримову

11:08Сегодня

В Европарламенте обеспокоились дискриминацией русскоязычных в Эстонии

Бывший СССР00:03 1 сентября
Жители Самарканда, Узбекистан

Год Ислама не видать

Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
12:42Сегодня

На Украине заявили о раскрытии убийства Вороненкова

09:5730 августа

Валенса заявил о неспособности Европы «впитать» Украину

06:47Сегодня

Глава СБУ обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
10:14Сегодня

Бойцы ВСУ в Донбассе сожгли машину убитого ими по неосторожности водителя

18:1329 августа

Депутат Рады рассказал о побрезговавшем Порошенко главе Еврокомиссии

18:56 3 сентября

Очищенный от граффити времен Майдана фасад киевского магазина зарисовали заново

Россия
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
Ксения СобчакДевочки для битья
Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
В Екатеринбурге набитый газовыми баллонами автомобиль протаранил кинотеатр
СМИ узнали о законопроекте по выдворению иностранцев за нежелательное поведение
Джабраилов извинился за стрельбу в отеле Four Seasons
Песков поведал об интересе России к ситуации вокруг КНДР
Все материалы
Мир
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Вали нацистов! Гаси антифу!
Америка захлебнулась в насилии и не думает останавливаться
В Уругвае арестован скрывавшийся 23 года «кокаиновый король»
Австралийский автогонщик забрызгал зрителей горящим бензином
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Fernando Aguirre, locally known as Osama Bin Laden, patrols a slum in Bogota January 17, 2008. Aguirre, who claims to be the son of al Qaeda leader Osama Bin Laden, patrols the most dangerous slums of Bogota and lives from the contributions received from those seeking his protection. Aguirre informs police on petty crimes being committed and is allowed by authorities to brandish his fake rifle. Picture taken on January 17.Эль джихадисто
Террористы подобрались вплотную к США
Все материалы
Бывший СССР
Отработали свободу
Литовских рабынь насилуют и продают арабам
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
СМИ сообщили о допущенной в Киеве возможности возвращения Саакашвили
Мужчина пробрался на корточках через погранконтроль в киевском Борисполе
В Европарламенте обеспокоились дискриминацией русскоязычных в Эстонии
На Украине заявили о раскрытии убийства Вороненкова
Глава СБУ обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине
Все материалы
Финансы
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
Россия выполнит график поставок нефти Белоруссии в 2017 году
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Россия нарастила экспорт нефти
Дания приступила к обсуждению законопроекта против «Северного потока-2»
Орешкин посулил школьникам рабочие места
Курс биткоина подскочил выше пяти тысяч долларов
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«Ласточка» готова покорить регионы
Завод «Уральские локомотивы» представил электропоезд повышенной комфортности
Николай Манвелов: Посредственное импортозамещение
Переход на отечественный инжиниринг в сфере ТЭК привел к информационным войнам
Константин Пономарев злоупотребил своим правом на амнистию
Немецкие и датские свиньи заразили гепатитом E сотни тысяч англичан
Украинские почтовики займутся доставкой газа по стране
«Роснефть» подписала долгосрочный контракт на поставку нефти в Китай
Все материалы
Силовые структуры
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
СК усомнился во вменяемости протаранившего в Екатеринбурге кинотеатр мужчины
Россия полностью уничтожила боеприпасы с люизитом
После падения Ан-2 на авиашоу в Балашихе возбуждено уголовное дело
Сирийские войска и ВКС России уничтожили крупный очаг сопротивления ИГ
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Армагеддон наступает
В Солнечной системе появится второе солнце и уничтожит Землю
Создана новая теория черных дыр
Установлена причина появления озоновых дыр над Арктикой
Робот-бегун затесался в толпу марафонцев и «пробежал» три километра
Опровергнута теория о существовании жизни на ближайших экзопланетах
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаЧистая Маша
Шарапова вылетела с US Open под крики ненавистников
Зидан рассказал о сожалении за удар Матерацци головой в финале ЧМ-2006
СМИ объяснили нежелание Месси продлевать контракт с «Барселоной»
Тренер Серены Уильямс раскритиковал приглашение Шараповой на US Open
Теннисист из ЮАР удивил US Open необычным способом ношения обручального кольца
Небоскреб под снос
Русский Драго нокаутировал 213-сантиметрового голландца Штруве
20-летний регбист умер после силового приема соперника
Все материалы
Культура
Чуть помедленнее, Клуни
Кого убивает Мэтт Дэймон и какую страну спустили в канализацию
«Умение послать все на фиг спасет нас»
О вреде культа успеха и позитива
Все ихтиандры делают это
Подводный секс от Гильермо дель Торо и устрашающий взгляд Ай Вэйвэя
Серебренникова оставили под домашним арестом
Серебренникову запретили ходить на йогу и встречаться с ламой
Адвокат Серебренникова назвал письмо Айдингера провокацией
Рэпер Лил Уэйн экстренно госпитализирован после приступа эпилепсии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Включай Шуфика! Уже не могу терпеть!»
Событие года в сети: наконец-то перевернулся календарь и загорелись рябин костры
Голая Дакота и роковая ошибка Тимати
Над чем всю неделю смеялся интернет
Во всем виноваты русские
Кто придумал раздевать ведущих перед камерой и зачем это смотрят
Оператор отвлекся на стрип-клуб во время репортажа о пробках
Молодая мать покончила с собой в день рождения из-за травли в сети
Американский блогер поделился лайфхаками из прошлого века
Google предложил «потро-ло-ло-лить» в честь Эдуарда Хиля
Все материалы
Ценности
Слава КПСС!
«Запорожец», розовая «Чайка» и коммунизм в отдельно взятой усадьбе
Кайфовый бампер
Чем соблазняет богачей британская глубинка
Россияне 52 дня бесплатно катались на Porsche
Российский часовщик поразил швейцарских экспертов
Москвичам устроят дворовую вечеринку
Louis Vuitton предложил клиентам создать дизайн ремней
Citroen предложил водителям мыться в машине
Все материалы
Путешествия
«Я никогда не позволяю гостям оставаться в пределах Грозного»
Почему стоит бросить все и уехать в Чечню
Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + MVSA Architects + Wes, 2014. Main Entrance Angular View Of Metal Clad Canopy, High-rise Buildings And Public Plaza. Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + Mvsa Architects + Wes, 2014. 2016Голландия без плюх
Что надо успеть в Нидерландах за один день
Названы курорты с самым дешевым жильем
Гастротур на Байкал обошелся путешественникам в два миллиона рублей
Российская туристка утонула в Анталье
Определена самая красивая в мире страна
Попали в списки
Самые необычные места Северной Германии
Все материалы
Из жизни
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Американец попытался уплыть от полиции и встретил акулу
Принц Уильям и Кейт Миддлтон станут родителями в третий раз
70-летний пенсионер в третий раз пересек Атлантический океан на байдарке
Биограф рассказал о планах Питта и Джоли развестись и быть вместе
Все материалы
Что-то пошло не так
Как гонщики Ferrari провалили Гран-при Италии сильнее, чем собирались
Шикарные опции из прошлого
Автомобильные примочки, которые сегодня вызывают смех
Хочешь, попробуем что-нибудь новенькое?
Автомобили от брендов, которые обычно выпускают мотоциклы
Самые ожидаемые кроссоверы 2017 года
Внедорожники и кроссоверы, которые появятся до конца года
Премиальная марка Hyundai сделает конкурента «тройке» BMW
На продажу выставили «ЗИЛ» Брежнева за 54 миллиона рублей
«Мерседес» частично показал предвестника компактного электрокара
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы