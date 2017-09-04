СМИ сообщили о допущенной в Киеве возможности возвращения Саакашвили

Власти Украины могут пропустить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в страну. Такое мнение высказали в Государственной пограничной службе, сообщает в понедельник, 4 сентября, украинское издание «Вести» со ссылкой на адвоката в окружении Саакашвили.

«В частной беседе глава погранслужбы признал: наша ситуация — прецедент, раньше забирали лишь паспорт у тех, кто имеет другое гражданство. И в этом случае Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы изготовить новые документы», — передает ресурс слова своего источника. Вместе с тем издание также приводит мнение другого адвоката, Ростислава Кравца, который утверждает, что политик может пересечь границу только при наличии специального разрешения от миграционных властей Украины либо в качестве беженца.

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Днем ранее пресс-секретарь украинского пограничного ведомства Олег Слободян в комментарии изданию «Апостроф» заявил, что Саакашвили не сможет попасть в страну. «Независимо от фамилии гражданина, у него изымается недействительный паспортный документ, удостоверяющий гражданство Украины. Соответственно, такой гражданин не имеет оснований для пересечения границы Украины. Поэтому его возвращают той стране, откуда он приехал», — сказал Слободян.

В конце августа Саакашвили заявил, что Киев разработал три сценария на случай его возвращения на Украину и подтвердил свое намерение въехать в страну 10 сентября. По его словам, украинско-польскую границу он будет пересекать в полдень в пункте пропуска «Краковец».

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016 года и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. В июле 2017-го стало известно о лишении политика украинского гражданства.