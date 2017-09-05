Украина получила от Грузии запрос об экстрадиции Саакашвили

Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом во вторник, 5 сентября, на брифинге в Киеве заявил замглавы Министерства юстиции Украины Сергей Петухов, передает портал LB.ua.

По словам Петухова, в Главной прокуратуре Грузии подчеркнули, что запрос не носит политический характер и Саакашвили не будет привлечен к ответственности за преступления, не предусмотренные запросом, его не выдадут третьему государству без согласия Украины. Минюст решил передать запрос в Генеральную прокуратуру Украины для проведения экстрадиционной проверки.

Представитель украинского ведомства сообщил, что бывший губернатор обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии. Его подозревают в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом, злоупотреблении служебными полномочиями и служебным положением.

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26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии).

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.