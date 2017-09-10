Украинский министр распек железнодорожников за ситуацию с поездом Саакашвили

Руководство «Укрзализныци» (Украинских железных дорог) должно оставаться в правовом поле и сосредоточиться на своих прямых обязанностях. Так министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал в Facebook ситуацию, сложившуюся с задержанным в Польше поездом «Интерсити», в котором находится бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили.

Чиновник напомнил, что в январе этого года «Укрзализныця» была выведена из-под управления Мининфраструктуры и передана Минэкономразвития. «[С того времени] эта стратегическая для государства компания стала фактически неуправляемой, площадкой для политических игр и неслыханной коррупции», — написал Омелян.

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Министр добавил, что компании необходимо заниматься исключительно перевозкой пассажиров и грузов, а все остальные функции должны выполнять компетентные органы власти.

По последним данным, «Интерсити» с Саакашвили тронулся с вокзала в польском Пшемысле (Перемышле), городе на границе с Украиной. До Львова состав без остановок доберется примерно за полтора часа.

В Пшемысле поезд задержали после того, как в вагон сел Саакашвили. На вокзале по громкой связи объявили, что пока «лицо без права въезда на территорию Украины» находится внутри, состав не тронется.

Бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии лишили украинского гражданства в июле. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (в ней умалчивалось об уголовном деле в отношении него в Грузии). Сам Саакашвили тогда находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября.