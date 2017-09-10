Саакашвили в автобусе сравнил себя с призраком коммунизма и Лениным

Видео: Жанна Немцова / Facebook

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, направляющийся в автобусе из Польши на Украину, сравнил себя с «бродящим по Европе призраком коммунизма» и Владимиром Лениным. Интервью с политиком опубликовала в Facebook журналистка Deutsche Welle Жанна Немцова.

Саакашвили рассказал, что после того как его в июле лишили украинского гражданства, он «скитался по Европе», объехав Польшу, Австрию, Германию, Венгрию и Швейцарию. «Как раньше призрак коммунизма бродил по Европе, так и я сейчас», — добавил бывший грузинский президент.

«Плохое сравнение, но сто лет тому назад [Владимир] Ленин пересекал границу в вагоне с углем. Видите, я без вагона, это уже прогресс», — отметил он.

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В поездке бывшего одесского губернатора сопровождают различные депутаты и политики, в том числе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, на что обратили внимание журналисты. «[Тимошенко] заплела косу, а когда она заплетает косу — это плохой знак для некоторых», — прокомментировал Саакашвили.

Ранее 10 сентября политик в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити», который направлялся в Киев. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, Саакашвили пересел на автобус и отправился на пункт пропуска «Краковец».

Владимир Ленин в апреле 1917 года прибыл в Россию из Швейцарии в пломбированном вагоне в составе одного из трех поездов, в которых также находилась большая группа российских революционеров-эмигрантов. Организация поездки осложнялась тем, что путь пролегал через территорию Германии, в то время воевавшей в том числе против России, чье гражданство имел Ленин. Об угле в вагоне, который упомянул Саакашвили, история умалчивает.