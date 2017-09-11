Бывший СССР
 
Последние новости
Саакашвили попал на Украину и стал врагом Украины
Овсянников упрочил лидерство в Севастополе
Белгородский губернатор-рекордсмен стал лидером на выборах
Медведев припомнил избранным губернаторам их обещания
В Москве выявили два случая повторного голосования  
Венгрия отказалась от поддержки Украины в международных организациях
Кадыров подарил Mercedes игрокам «Ахмата»
Популярные новости
Саакашвили прорвался через границу и направился во Львов
Клинтон назвала главную ошибку провальной президентской кампании
На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка
Кадыров подарил Mercedes игрокам «Ахмата»
В России завершились выборы
Мужчины не дали Екатерине Андреевой потрогать Кубок мира по футболу
Памфилова намекнула на отмену итогов выборов на Алтае

Грузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину

Бывший советник Порошенко смял пограничников

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Саакашвили прорвался через украинских пограничников

В воскресенье, 10 сентября, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пересек украинскую границу в кольце сторонников, прорвавших кордон украинских силовиков.

«Люди стояли за ограждением пограничников, и ничего не предвещало прорыва. Однако в какой-то момент порядка пяти человек попытались прорваться ближе к нардепу Светлане Залищук, которая выступала, и что-то сказать в микрофон. Из этого вышла толкучка. Потасовка как-то резко расширилась, перекинулась на пограничников. Толпа просто на них навалилась всей массой и смяла», — рассказал очевидец.

По его словам, после этого стоящие сзади сторонники Саакашвили растолкали военных и побежали ему навстречу. На кадрах, снятых на месте, видно, что как только Саакашвили ступил на территорию Украины, его сторонники начали скандировать «Миша!» и «Слава Украине!».

Саакашвили планировал доехать до Украины на поезде, но ему не позволили

Вечером 9 сентября Саакашвили объявил, что выезжает из Польши на Украину. Бывший президент Грузии разместил в соцсети селфи в велосипедном шлеме и написал: «Все, мы выезжаем в Краковец, Украину».

Для начала ему предстояло добраться до пункта пропуска. До границы он решил ехать на поезде «Интерсити», который направлялся в Киев. В польском Пшемысле (Перемышле) состав был задержан, по громкой связи объявили, что пока «лицо без права въезда на территорию Украины» находится внутри, поезд не тронется.

«Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском союзе, с сотнями пассажиров... Вы когда-то такое видели? (...) Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость», — заявил Саакашвили журналистам. Сторонники политика прорвались в кабину машиниста и потребовали начать движение. Тот, однако, отказался это делать без приказа начальства.

Польский МИД пытался разрешить конфликт

По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, представители польского МИД позвонили в Киев, предложив впустить поезд на Украину и уже там разбираться с вопросами гражданства.

До границы Саакашвили добирался на автобусе

Тогда Саакашвили со своими сторонниками пересел на автобус и продолжил движение к границе. В беседе с журналистами он сравнил себя с «бродящим по Европе призраком коммунизма» и Владимиром Лениным. «Как раньше призрак коммунизма бродил по Европе, так и я сейчас», — отметил бывший грузинский президент. «Плохое сравнение, но сто лет тому назад [Владимир] Ленин пересекал границу в вагоне с углем. Видите, я без вагона, это уже прогресс», — добавил он.

Автобус бывшего губернатора Одесской области легко миновал польский пропускной пункт (ПП) «Медыка». Пограничники предупредили, что будут проблемы на территории Украины. У украинского ПП «Шегини» путь преградили украинские силовики. Они объявили, что пункт пропуска заминирован.

Сторонники Саакашвили поддерживали его на границе

Сторонники Саакашвили с украинской стороны потребовали от бойцов Нацгвардии прекратить «противозаконные действия», а потом запели украинский гимн.

Автобус с Саакашвили остановился в буферной зоне прямо перед украинским кордоном. Через некоторое время Саакашвили и Тимошенко вышли из автобуса и прямо перед строем солдат дали интервью телеканалам. «Я призываю вас ребята, я вас очень люблю, не подчиняйтесь преступным приказам. Барыга-президент и другие барыги зарабатывают миллиарды, пока вы проливаете кровь. Там все преступники. И вы это прекрасно знаете», — обратился Саакашвили к силовикам из буферной зоны.

Саакашвили поддержала Тимошенко

Саакашвили поддержали многие известные украинские политики, в том числе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, на что обратили внимание журналисты. «[Тимошенко] заплела косу, а когда она заплетает косу — это плохой знак для некоторых», — прокомментировал Саакашвили.

Официально Саакашвили лишили гражданства за уголовные дела в Грузии

Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства в июле. Официально — за то, что бывший губернатор Одесской области не упомянул в анкете о заведенных на него в Грузии уголовных делах. Саакашвили объяснил, что в анкете не его подпись, а поддельная. Кроме того, об уголовных делах против Саакашвили было известно давно, однако заинтересовались ими в Киеве почему-то только сейчас.

Саакашвили активно критиковал украинские власти

Реальной причиной лишения Саакашвили гражданства могла стать критика действующих украинских властей.

Петра Порошенко он называл «банальным торгашом» и грозил ему свержением. Лишившись гражданства, политик отправился в поездку по соседним с Украиной государствам. Он побывал в Польше, Венгрии, Литве и объявил, что намерен вернуться на Украину.

Игорь Кармазин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На украинской границе начались столкновения сторонников Саакашвили и силовиков
Поезд с Саакашвили отправился на Украину
Саакашвили привиделся спецназ в советской экипировке на украинской границе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
19:41Сегодня

Саакашвили привиделся спецназ в советской экипировке на украинской границе

20:06Сегодня

На украинской границе начались столкновения сторонников Саакашвили и силовиков

21:20Сегодня

Саакашвили прорвался через границу и направился во Львов

Бывший СССР22:22 8 сентября
Фото с места происшествия

По кличке Зона: в центре Киева взорвали «врага Кадырова»

Он воевал в Донбассе и подозревался в убийстве Басаева
13:3831 августа

В Узбекистане открыли первый памятник Исламу Каримову

18:41Сегодня

Саакашвили в автобусе сравнил себя с призраком коммунизма и Лениным

17:04Сегодня

Украинский министр распек железнодорожников за ситуацию с поездом Саакашвили

Бывший СССР00:01Сегодня

Рижский отрыв

Латвию штурмуют любители выпить и побегать без штанов
09:5730 августа

Валенса заявил о неспособности Европы «впитать» Украину

16:16Сегодня

Поезд с Саакашвили отправился на Украину

15:31Сегодня

Поезд с Саакашвили задержали на польско-украинской границе

Россия
Мы были скинами
Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
День выборов
В России проходит единый день голосования
Салам, шайтаны!
Кто настоящие враги Рамзана Кадырова
Явку в Карелии списали на непогоду
ЦИК допустил увеличение числа «мобильных избирателей» на выборах президента
В районе Москвы признали недействительными 83 бюллетеня из-за ошибки комиссии
В Севастополе с участка выгнали коммуниста-нарушителя
Все материалы
Мир
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Четверо мужчин получили срок за изнасилование спросившей у них дорогу британки
Повстанцы рохинджа объявили в Мьянме односторонний режим прекращения огня
Ураган «Ирма» обрушится на американский Санкт-Петербург
На французском вокзале застрелили двух взрослых с маленькими детьми
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиГрузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину
Бывший советник Порошенко смял пограничников
Саакашвили привиделся спецназ в советской экипировке на украинской границе
На украинской границе начались столкновения сторонников Саакашвили и силовиков
Саакашвили прорвался через границу и направился во Львов
Саакашвили в автобусе сравнил себя с призраком коммунизма и Лениным
Украинский министр распек железнодорожников за ситуацию с поездом Саакашвили
Поезд с Саакашвили отправился на Украину
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
ПФР открыл возможность подавать заявления через представителя в Личном кабинете
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
ЦБ пообещал препятствовать использованию криптовалют в России
В МВФ допустили достижение россиянами европейского уровня жизни в течение 15 лет
Продажи круп в торговых сетях упали
Россия побьет абсолютный рекорд времен СССР по урожаю зерна
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Владелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Суд повторно отказался запрещать монтаж турбин Siemens в Крыму
Путин поручил рассмотреть вопрос о введении утилизационного сбора на обувь
Путин пообещал проследить за выполнением судостроительной программы «Звезды»
ВЭФ стал важным инструментом в реализации планов развития Магаданской области
Все материалы
Силовые структуры
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Убойное безделье
Почему российские школьники все чаще идут на преступления
Больно надо
Почему органы россиян не пользуются спросом на черном рынке
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Двоим предполагаемым членам банды Шамиля Басаева утвердили обвинение
Ударившую малыша на детской площадке петербурженку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Корабль X-37BВошли снизу
SpaceX запустила убийцу российских спутников
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
Солнечная вспышка балла X1.3 (произошла 7 сентября 2017 года)От Солнца к сердцу
Три мощнейших взрыва на Солнце угрожают Земле
Древнюю гробницу ювелира фараонов нашли в Египте
Названо число погибших советских граждан на Кубе во время Карибского кризиса
Боевую машину поддержки танков «Терминатор» испытали в Сирии
Доказана эволюция современного человечества
Все материалы
Спорт
Хуки Хуку
Украинский боксер Усик разобрался с чемпионом-провокатором из Германии
С армянами не скучно
У этого клуба есть армянские олигархи, тренер-мем и крадущий миллионы президент
«Вас семь червей на трибуны приползло»
Порой спортсмены напрягают не только мышцы, но и мозги
«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» в Грозном
Кадыров подарил Mercedes игрокам «Ахмата»
Карлсен вылетел с Кубка мира вслед за Карякиным
Шарапова поднялась на сцену в театре Нью-Йорка
Все материалы
Культура
Чемпион-амфибия
Все призеры Венецианского фестиваля и его лучшие фильмы по версии «Ленты.ру»
Врач во время эпидемии чумы в Риме, около 1656 г.Чума на оба ваши дома
От какой эпидемии в следующий раз пострадает человечество
Подруга подкинула проблем
Гормональный взрыв в теле женщины от Аронофски и другие животные страсти
Скончался исполнитель кантри-музыки Дон Уильямс
В авиакатастрофе разбился американский музыкант Трой Гентри
Вышел новый трейлер фильма «Тор: Рагнарек»
Советский фильм получил награду в Венеции
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Расцвет порноимперии
Кто создал PornHub, Brazzers и приучил весь мир к большой груди
Раздевай и властвуй
Кто решает, какое порно смотрит весь мир
«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»
Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
Американский метеоролог попробовал противостоять «Ирме»
Мужчины не дали Екатерине Андреевой потрогать Кубок мира по футболу
Малахову дали вести Comedy Club в скандальной манере «Пусть говорят»
Латынина покинула Россию
Все материалы
Ценности
Ота Томоюки«Выглядеть сексуально хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Международный автомобильный салон во Франкфурте
За кулисами крупнейшего автошоу Европы
Петербуржцам дадут посмотреть на Lamborghini
G-Shock создал часы для прячущихся в тундре китайцев
Умер сооснователь дома Yves Saint Laurent
В Россию привезли уникальный Bentley Bentayga Mulliner
Jaguar показал автомобиль будущего
Все материалы
Путешествия
Дадут тумака
Что ждет наивных туристов в самых гостеприимных странах мира
Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее
Наркотики, проститутки и триады
Спальные районы Гонконга с высоты полета штурмовика
В Узбекистане приготовили самый большой в мире плов
Российских туристов предостерегли насчет смертельных аварий на Пхукете
В Испании обеспокоились резким ростом турпотока на «Драконий камень»
Отель в Мексике раскололся надвое из-за рекордно мощного землетрясения
Все материалы
Из жизни
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
На Курилах спасли застрявшего на мели редкого кашалота с детенышем
Умерла пострадавшая при пожаре эрмитажная кошка Дуся
Умершая девочка из Великобритании спасла жизнь восьми человек
Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем
Все материалы
За что автопроизводители судятся с китайцами
Почему Китай бесит все автомобильные бренды
И снова «Лада»
25 самых популярных машин России
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Неформат
Длительный тест Mercedes-AMG GLA 45: пора прощаться (и считать расходы)
Продажи автомобилей в России растут шестой месяц подряд
Сын Фердинанда Пиха построит конкурента Porsche 911
Американцы решили тюнинговать старые «Рэйндж Роверы»
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы