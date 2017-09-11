Грузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину

Саакашвили прорвался через украинских пограничников

В воскресенье, 10 сентября, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пересек украинскую границу в кольце сторонников, прорвавших кордон украинских силовиков.

«Люди стояли за ограждением пограничников, и ничего не предвещало прорыва. Однако в какой-то момент порядка пяти человек попытались прорваться ближе к нардепу Светлане Залищук, которая выступала, и что-то сказать в микрофон. Из этого вышла толкучка. Потасовка как-то резко расширилась, перекинулась на пограничников. Толпа просто на них навалилась всей массой и смяла», — рассказал очевидец.

По его словам, после этого стоящие сзади сторонники Саакашвили растолкали военных и побежали ему навстречу. На кадрах, снятых на месте, видно, что как только Саакашвили ступил на территорию Украины, его сторонники начали скандировать «Миша!» и «Слава Украине!».

Саакашвили планировал доехать до Украины на поезде, но ему не позволили

Вечером 9 сентября Саакашвили объявил, что выезжает из Польши на Украину. Бывший президент Грузии разместил в соцсети селфи в велосипедном шлеме и написал: «Все, мы выезжаем в Краковец, Украину».

Пункт пропуска «Краковец» Фото: РИА Новости

Для начала ему предстояло добраться до пункта пропуска. До границы он решил ехать на поезде «Интерсити», который направлялся в Киев. В польском Пшемысле (Перемышле) состав был задержан, по громкой связи объявили, что пока «лицо без права въезда на территорию Украины» находится внутри, поезд не тронется.

«Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском союзе, с сотнями пассажиров... Вы когда-то такое видели? (...) Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость», — заявил Саакашвили журналистам. Сторонники политика прорвались в кабину машиниста и потребовали начать движение. Тот, однако, отказался это делать без приказа начальства.

Польский МИД пытался разрешить конфликт

По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, представители польского МИД позвонили в Киев, предложив впустить поезд на Украину и уже там разбираться с вопросами гражданства.

До границы Саакашвили добирался на автобусе

Тогда Саакашвили со своими сторонниками пересел на автобус и продолжил движение к границе. В беседе с журналистами он сравнил себя с «бродящим по Европе призраком коммунизма» и Владимиром Лениным. «Как раньше призрак коммунизма бродил по Европе, так и я сейчас», — отметил бывший грузинский президент. «Плохое сравнение, но сто лет тому назад [Владимир] Ленин пересекал границу в вагоне с углем. Видите, я без вагона, это уже прогресс», — добавил он.

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Автобус бывшего губернатора Одесской области легко миновал польский пропускной пункт (ПП) «Медыка». Пограничники предупредили, что будут проблемы на территории Украины. У украинского ПП «Шегини» путь преградили украинские силовики. Они объявили, что пункт пропуска заминирован.

Сторонники Саакашвили поддерживали его на границе

Сторонники Саакашвили с украинской стороны потребовали от бойцов Нацгвардии прекратить «противозаконные действия», а потом запели украинский гимн.

Автобус с Саакашвили остановился в буферной зоне прямо перед украинским кордоном. Через некоторое время Саакашвили и Тимошенко вышли из автобуса и прямо перед строем солдат дали интервью телеканалам. «Я призываю вас ребята, я вас очень люблю, не подчиняйтесь преступным приказам. Барыга-президент и другие барыги зарабатывают миллиарды, пока вы проливаете кровь. Там все преступники. И вы это прекрасно знаете», — обратился Саакашвили к силовикам из буферной зоны.

Михаил Саакашвили пешком перешел на территорию Украины Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Саакашвили поддержала Тимошенко

Саакашвили поддержали многие известные украинские политики, в том числе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, на что обратили внимание журналисты. «[Тимошенко] заплела косу, а когда она заплетает косу — это плохой знак для некоторых», — прокомментировал Саакашвили.

Официально Саакашвили лишили гражданства за уголовные дела в Грузии

Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства в июле. Официально — за то, что бывший губернатор Одесской области не упомянул в анкете о заведенных на него в Грузии уголовных делах. Саакашвили объяснил, что в анкете не его подпись, а поддельная. Кроме того, об уголовных делах против Саакашвили было известно давно, однако заинтересовались ими в Киеве почему-то только сейчас.

Саакашвили активно критиковал украинские власти

Реальной причиной лишения Саакашвили гражданства могла стать критика действующих украинских властей.

Петра Порошенко он называл «банальным торгашом» и грозил ему свержением. Лишившись гражданства, политик отправился в поездку по соседним с Украиной государствам. Он побывал в Польше, Венгрии, Литве и объявил, что намерен вернуться на Украину.

