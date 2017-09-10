Саакашвили привиделся спецназ в советской экипировке на украинской границе

Автобус бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили миновал польский пропускной пункт (ПП) «Медыка» и остановился у украинского ПП «Шегини», где ему преградили путь украинские силовики. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщил сам политик в эфире телеканала NewsOne.

«Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами. Дали приказ, закрыли полностью пункт пропуска для всех и намереваются нас не подпустить близко», — рассказал Саакашвили.

По словам политика, проблем с выездом на польской стороне у него не возникло. «Польская сторона нас спокойно выпустила, хотя предупредила, что могут быть проблемы на украинской стороне. Цивилизованно с нами обошлись», — уточнил Саакашвили.

Ранее 10 сентября политик в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити», который направлялся в Киев. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, Саакашвили пересел на автобус и отправился на пункт пропуска «Краковец».

В июле Саакашвили был лишен украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии).

