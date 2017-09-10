Саакашвили прорвался через границу и направился во Львов

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с помощью сторонников прошел через пункт пропуска «Шегини» на границе Польши и Украины и заявил, что направляется во Львов. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
Как отмечается, «после продолжительной пешей прогулки от КПП в окружении своих сторонников, поющих гимн и выкрикивающих патриотические лозунги», он сел в автомобиль и двинулся в сторону Львова.
«Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы «Рух новых сил» Марьяну Почтарь сообщает, что Саакашвили запланировал встречу со своими сторонниками в центре города на площади Рынок.
Телеканалу NewsOne Саакашвили сообщил, что пограничники провоцировали его сторонников, которые в ответ на их действия прорвали границу и пришли за ним. «Полиция себя вела цивилизованно, не трогая людей. Полиция с народом», — отметил он.
Также Саакашвили заявил: «Народ показал, что он не быдло».
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил агентству УНИАН, что Саакашвили пересек границу незаконно. «Он вместе с группой лиц, сопровождавших его, незаконно пересекли границу, потому что никакого погранично-таможенного оформления они не проходили», — добавил Слободян.
Кроме того, он отметил, что «толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска "Шегини" с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михаила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затянула его на территорию Украины».
Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Шегини» на границе Украины с Польшей прозошли столкновения между сторонниками Михаила Саакашвили и украинскими силовиками. Соратникам бывшего губернатора Одесской области удалось прорвать оцепление на КПП. После этого Саакашвили пешком в окружении своих сторонников прошел на территорию Украины.
Политик на автобусе беспрепятственно миновал польский КПП «Медыка», однако перед «Шегини» путь ему преградили украинские силовики. «Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами. Дали приказ, закрыли полностью пункт пропуска для всех и намереваются нас не подпустить близко», — указывал Саакашвили.
10 сентября политик, лишенный украинского гражданства, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити», который направлялся в Киев. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе.
По словам Саакашвили, у него нет ни одного документа, даже водительских прав.