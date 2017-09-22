Саакашвили проигнорировал суд по делу о прорыве границы

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не явился в суд по делу о прорыве украинской границы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сейчас в Мостиском суде рассматривается протокол о предполагаемом административном нарушении с моей стороны при переходе границы. Я решил не отменять свои встречи с людьми в Черкассах, так как именного этого и добивается власть — измотать нас судебными делами, чтобы у нас не было возможности общаться с народом», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что представители президента Украины Петра Порошенко звонили в суд и требовали вынести решение и оштрафовать Саакашвили за «нелегальный переход границы», мотивируя это политической обстановкой в стране. «Для того, чтобы меня обвинить в нарушении, нужно доказать умысел, чего, естественно, не было, а также умышленные действия с моей стороны, чего тоже не было», — отметил бывший губернатор.

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10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники опального политика прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии прошел на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004-го по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.