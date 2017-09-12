Саакашвили заявил об обнаружении своего паспорта в кабинете Порошенко

Лидер политической партии «Движение новых сил» («Рух нових сил») Михаил Саакашвили заявил, что его паспорт находится у президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает «Украинская правда».

«Я официально заявляю, что паспорт, который украли у меня, согласно с информацией, которую я получил от очень и очень информированных источников, сейчас находится в кабинете у президента Украины Порошенко Петра Алексеевича. Ему принесли паспорт утром, когда он пришел на работу после нашего возвращения на Украину», — сказал Саакашвили, когда ему во Львове вручали протокол о нарушении границы.

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Саакашвили и его адвокат заявили, что протокол вручен незаконно, поскольку документ якобы должен быть передан в течение трех часов после въезда в страну. На этом основании политик отказался брать документ.

Двумя днями ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили в польском Перемышле сел в поезд до Киева. На вокзале состав задержали, после этого глава «Движения новых сил» отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии проник на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт гражданина Украины.

Против Саакашвили было возбуждено уголовное дело по статье 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»).