Погранслужба Украины обратится в прокуратуру в связи с прорывом Саакашвили

Представители Государственной пограничной службы Украины намерены обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили польско-украинского рубежа. Об этом в воскресенье, 10 сентября, рассказал «Украинской правде» пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

По его словам, опальный политик «незаконно прорвался на режимный объект, нарушил международные соглашения с польской стороной, незаконно пересек государственную границу, а также нанес телесные повреждения сотрудникам пограничной службы», — заявил он. Чиновник отметил, что на передачу дела в прокуратуру потребуется некоторое время.

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Слободян добавил, что инцидент с Михаилом Саакашвили может негативно сказаться на безвизовом режиме Украины и ЕС, поскольку беспорядок на границе с ЕС непозитивен для имиджа Киева. «Наши "друзья" воспользуются этим, чтобы поднять вопрос о приостановлении безвиза», — заявил он.

Ранее представитель ведомства пояснил, что, поскольку Саакашвили и его сторонники не проходили никакого погранично-таможенного оформления, визит бывшего президента Грузии на Украину является незаконным. Он отметил, что «толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска "Шегини", фактически вторгнувшись на территорию Польши, забрала Михаила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затянула его на территорию Украины».

В свою очередь, Саакашвили рассказал телеканалу NewsOne, что украинские пограничники «провоцировали людей, которые в ответ на их действия прорвали границу и пришли за мной».

10 сентября политик, лишенный украинского гражданства, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити», который направлялся в Киев. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе.

По словам Саакашвили, у него нет ни одного документа, даже водительских прав.