Саакашвили попал на Украину и стал врагом Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попал в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает в воскресенье, 10 сентября, телеканал «112 Украина».

Политик оказался в базе сайта из-за «незаконного пересечения госграницы и нападения на пограничников при исполнении теми служебных обязанностей».

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Ранее 10 сентября Госпогранслужба Украины обвинила Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства. Там отметили, что сторонники лишенного украинского гражданства политика фактически вторглись на территорию Польши.

10 сентября Саакашвили в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити», который направлялся в Киев. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление, после чего политику удалось проникнуть на территорию Украины.

«Миротворец» регулярно публикует в разделе «Чистилище» личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к нынешним киевским властям, а также российских артистов, побывавших в Крыму после его присоединения к России. На ресурсе выложены сведения о таких артистах, как Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Дима Билан и Стас Пьеха. 8 сентября на этом сайте появились личные данные генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки и почти 300 человек, принимавших участие в строительстве моста через Керченский пролив.