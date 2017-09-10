В ходе прорыва Саакашвили на Украину пострадали 17 силовиков

Во время прорыва бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на территорию Украины через контрольно-пропускной пункт «Шегини» во Львовской области получили травмы 12 полицейских и пять пограничников. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает МВД Украины в Facebook.

В ведомстве отметили, что на место инцидента выехала следственная группа военной прокуратуры, которая совместно с Национальной полицией установит все обстоятельства незаконного массового нарушения границы.

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10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства и не имеющий документов, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити» до Киева. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники политика прорвали оцепление, после чего Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины.

В Госпогранслужбе обвинили Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства.