Бывший СССР
 

Мэр Львова рассказал о следующем шаге Саакашвили

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Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
Продолжение: Украинский генпрокурор пообещал привлечь Саакашвили к уголовной ответственности

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в воскресенье вернувшийся на Украину, утром 11 сентября отправится в Киев. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

«Думаю, что гости переночуют и утром поедут в столицу. Все пребывают в особенном состоянии, сегодня мы увидели нетипичные вещи в нашей стране, как граждан не пускали в свою страну, останавливая поезда, совершая какие-то минирования пограничных пунктов. Я не припоминаю ничего подобного в истории нашего государства, это унижение человеческого достоинства. Думаю, эти вещи должны иметь соответствующую оценку», — сказал он.

10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства и не имеющий документов, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити» до Киева. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники политика прорвали оцепление, после чего Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины.

В Госпогранслужбе обвинили Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства.

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