Украинский генпрокурор пообещал привлечь Саакашвили к уголовной ответственности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов привлечь к уголовной ответственности бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его сторонников, прорвавших 10 сентября польско-украинскую границу. Об этом он написал в своем Facebook.

«Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил подобными действиями или способствовал этому советами или действиями. Это будет сделано. Как и будет дана оценка действиям институтов власти во время сегодняшних событий», — написал Луценко.

Генпрокурор считает, что в зависимости от того, окажет ли поддержку подобным мерам Верховная рада Украины и общество, зависит будущее самого государства.

Луценко отметил, что сторонники Саакашвили, борясь за власть, «уничтожают государство». Силовое решение проблемы, по его мнению, может стать прецедентом для любого, кто соберет «пару тысяч активистов».

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10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства и не имеющий документов, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити» до Киева. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники политика прорвали оцепление, после чего Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины.

В Госпогранслужбе обвинили Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства.