Генпрокурор Украины рассказал о возможном наказании Саакашвили за прорыв границы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили грозит штраф за прорыв украинской границы. Об этом он сказал в среду, 20 сентября, передает портал «Страна».

«Саакашвили вручен протокол об административном правонарушении, за это нужно заплатить штраф и получить вид на жительство в стране. Подчеркиваю, что он подпадает только под административную ответственность», — сообщил Луценко.

Он добавил, что нынешний статус бывшего губернатора не предполагает экстрадиции в Грузию. «С другой стороны, те, кто способствовал, организовывал или даже советовал пересекать господину Саакашвили украинскую границу, таким образом подпадают под признаки уголовного преступления», — отметил генпрокурор Украины.

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10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники опального политика прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии прошел на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.