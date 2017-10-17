Охранника соратника Саакашвили задержали при попытке купить гранатометы

В Киеве при попытке купить оружие правоохранители задержали заместителя руководителя службы охраны Давида Сакварелидзе, который является членом политсовета партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» («Рух нових сил»). Об этом в своем Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Наконец стало известно, кто хотел купить оружие и был задержан СБУ 14 октября при попытке приобрести два автомата АК-47 и три гранатомета. Среди задержанных – некто по кличке "Меч". Пока идет следствие, его фамилию не раскрывают, но известно, что он работает заместителем руководителя службы охраны Давида Сакварелидзе», — написал Шкиряк

К своему посту Шкиряк приложил фотографии, на которых запечатлено руководство «Движения новых сил». Он добавил, что задержанный также присутствует на снимках, что, по утверждению Шкиряка, свидетельствует о его близости к руководству партии.

17 октября под Верховной Радой пройдет митинг, участники которого потребуют от украинских властей принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Среди организаторов акции — «Движение новых сил», «Самопомощь», ВО «Свобода» и другие партии и объединения. О проведении митинга в столице Украины объявил лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили.