Саакашвили заявил о планах властей Украины убить его

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о планах властей Украины устранить его. Об этом он заявил в ходе антикоррупционного митинга в Харькове, передает «Интерфакс-Украина».

«Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать... даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь», — заявил опальный политик.

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12 сентября министр юстиции Украины Павел Петренко рассказал, что прокуратура проводит проверку по запросу из Грузии с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники политика прорвали оцепление силовиков, после чего он попал на территорию Украины.

3 октября он подал прошение о предоставлении политического убежища на Украине, однако впоследствии ему было отказано.