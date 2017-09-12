В Киеве рассказали о возможности выдачи Саакашвили Грузии

Украинская прокуратура проводит проверку по запросу из Грузии с просьбой об экстрадиции бывшего президента этой республики Михаила Саакашвили. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает «Интерфакс-Украина».
«После получения этого запроса были направлены все материалы в органы прокуратуры для проведения экстрадиционной проверки. Это предварительный этап. Если она [проверка] завершится с положительным заключением, то появится возможность принимать последующие процедурные решения в соответствии с законом», — сказал Петренко.
Неделей ранее заместитель министра юстиции Сергей Петухов информировал, что Киев получил от Тбилиси запрос на арест и выдачу Саакашвили.
Ранее во вторник украинское МВД заявило, что Саакашвили находится на территории Украины незаконно, но достаточных оснований для его задержания пока нет. Накануне полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований страны данные по факту прорыва польско-украинской границы Саакашвили и его сторонниками.
10 сентября Саакашвили в польском Перемышле сел в поезд на Киев. После того как состав задержали, политик отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии проник на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт гражданина Украины.