На Украине не нашли оснований для задержания Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили находится на территории Украины незаконно, но достаточных оснований для его задержания пока нет. Об этом во вторник, 12 сентября, заявил директор департамента коммуникации украинского МВД Артем Шевченко на брифинге в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Такое процессуальное действие, как задержание, предусматривает определенные процессуальные нюансы. У нас есть сведения о лицах, которых мы смогли и считаем нужными задержать. Если будут найдены другие сведения относительно других лиц, которые позволят законно осуществить процессуальное действие — задержание, они будут выполнены», — пояснил Шевченко.

По его словам, Госпогранслужба не планировала задерживать Саакашвили. Вместо этого политику вручили протокол о совершении административного правонарушения, как и еще 14 лицам. Представитель МВД выразил надежду, что все они «проявят законопослушность» и отреагируют на законные требования следствия, в частности, явиться на допросы. Также он подчеркнул, что Саакашвили проявил желание сотрудничать со следствием.

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Шевченко напомнил, что на данный момент по делу о незаконном пересечении границы в пункте пропуска «Шегини» были задержаны пять человек, каждый из них применил физическое насилие в отношении пограничников.

Накануне украинская полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований страны данные по факту прорыва польско-украинской границы Саакашвили и его сторонниками. Дело открыто по статье 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»), которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, если действия были совершены по предварительному сговору группой лиц.

10 сентября Саакашвили в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити», который направлялся в Киев. На вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, политик отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии проник на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт гражданина Украины.