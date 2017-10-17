Вокруг здания Верховной Рады Украины выставлено двойное оцепление

Здание Верховной Рады Украины окружено двойной цепью бойцов Национальной гвардии и киевской полиции. Об этом в своем Facebook написал народный депутат Украины Мустафа Найем.

«Весь [правительственный] квартал оцеплен щитами. Проход на площадь Конституции только через рамки», — указал он.

Центральная часть Киева была перекрыта правоохранителями вечером 16 октября. В администрации президента Украины Петра Порошенко перекрытия в центре города объяснили мерами безопасности в связи с визитом в страну президента Мальты Мари-Луиз Колейро.

17 октября под Верховной Радой пройдет митинг, участники которого потребуют от украинских властей принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Среди организаторов акции — «Движение новых сил», «Самопомощь», ВО «Свобода» и другие партии и объединения. О проведении митинга в столице Украины объявил лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили.