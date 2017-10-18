У стен Верховной Рады появилась полевая кухня и первая баррикада

Участники акции протеста у стен Верховной Рады разбили полевую кухню и установили первую баррикаду. Об этом в среду, 18 октября, передает телеканал ТСН.

Сообщается, что баррикаду протестующие установили на улице Грушевского для защиты в случае возможного штурма силовиками. Для обогрева используются переносные печки. «Одновременно с появлением баррикады заработала завезенная ранее полевая кухня — активистов кормят гречкой с тушеным мясом. Люди продолжают обустраивать временное жилье и устанавливать новые палатки», — отмечается в сюжете.

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Журналистам портала «Страна» в полевой кухне сказали, что готовы обеспечить едой тысячу человек. Уточнить, кто является спонсором застолья, повара отказались. Дежурящим около палаточного городка бойцам Нацгвардии еду доставляют в специальных контейнерах. В меню у них борщ, плов и квашеная капуста.

По данным «Интерфакс-Украина», утром 18 октября у стен Верховной Рады находилось около 200 участников акции протеста.

Вечером 17 октября митингующие у здания Верховной Рады разбили палатки. До этого они оттеснили охранявших мероприятие стражей порядка, отобрали у них ограждения и выставили их на перекрестке улиц Грушевского и Липской. Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. В число демонстрантов вошли, помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха нових сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.