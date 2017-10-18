Украинские силовики отказались сносить палаточный лагерь у здания Рады

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава Национальной полиции страны Сергей Князев заверили, что не будут сносить палаточный лагерь, разбитый оппозиционерам у стен Верховной Рады.

На своей странице в Facebook Луценко назвал право на мирные акции протеста одним из главных достижений Майдана. «Власть терпеливо делает все, чтобы обеспечить эту норму Конституции. Любые изменения в стране возможны только через политический диалог. Насилие убьет страну», — отметил генпрокурор Украины.

Он добавил, что организаторы акции протеста делают ставки на провокации. «У спецслужб была информация и установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, которые находятся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД», — подчеркнул Луценко.

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В свою очередь, Князев сообщил, что полицейские 16 и 17 октября изъяли у протестующих массу оружия, взрывчатку, гранаты, дымовые шашки, балаклавы и униформу. «Это для чего? Чтобы выразить свои политические взгляды?» — задался он вопросом, передает пресс-служба Нацполиции.

Вечером 17 октября митингующие у здания Верховной рады разбили палатки. До этого протестующие оттеснили охранявших мероприятие стражей порядка, отобрали у них ограждения и выставили их на перекрестке улиц Грушевского и Липской.

Ранее в тот же день участники акции протеста подбили глаз депутату Олегу Барне и забросали яйцами представителя фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко. В тот же день депутат Рады Владимир Парасюк у стен парламента набросился на начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея, который в 2014 году занимал пост министра обороны страны.