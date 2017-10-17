Депутата Рады назвали губошлепом и забросали яйцами

Участники митинга в поддержку политической реформы у стен Верховной Рады забросали яйцами представителя фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко. Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместил участник акции Александр Носенко.

Инциденту предшествовала перепалка народного избранника с протестующими, передает телеканал «112 Украина». Гончаренко назвал собравшихся придурками, они его — губошлепом.

Ранее в этот же день депутат Верховной Рады Владимир Парасюк у стен парламента набросился на начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея, который в 2014 году занимал пост министра обороны страны.

17 октября в центре Киева проходит митинг оппозиционных сил. Они требуют ограничения неприкосновенности парламентариев, принятия законов об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. В акции принимают участие около 4 тысяч человек.