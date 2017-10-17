Саакашвили потребовал от Порошенко уйти в отставку

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе акции возле здания Верховной Рады призвал людей потребовать отставки президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Пока есть Порошенко — будет нищета, унижения, эмиграция украинцев и особенно украинской молодежи... Если сегодня Порошенко последний раз не услышит вас и опять попытается выиграть время, как он это делает три года, тогда мне кажется, что нам всем надо переместиться совсем в другое место с этой площади», — заявил Саакашвили.

Он призвал киевлян прийти к зданию Верховной Рады после рабочего дня и требовать только одного — чтобы глава государства ушел со своего поста.

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Ранее в этот же день митингующих в Киеве напугала стрельба из артиллерийских орудий. Выяснилось, что салютом в украинской столице приветствовали прибывшего президента Мальты.

В митинге в центре Киева 17 октября принимает участие более четырех тысяч человек. В число демонстрантов вошли помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха нових сил» активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Они требуют ограничения неприкосновенности парламентариев, принятия законов об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Здание парламента окружено двойной цепью бойцов Национальной гвардии и киевской полицией. Центральная часть Киева была перекрыта правоохранительными органами вечером 16 октября.