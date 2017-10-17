Залпы из пушек напугали митингующих у здания Рады

Стрельба из артиллерийских орудий у здания Верховной Рады напугала митингующих у парламента. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает «Политнавигатор».

По информации издания, участники акции стали с волнением оглядываться, выясняя, откуда стреляют, при этом полицейские сохраняли спокойствие. Артиллерийским салютом Киев приветствовал прибывшего на Украину президента Мальты.

Вместе с тем заместитель министр Украины по делам беженцев Георгий Тука поблагодарил собравшихся на демонстрацию в центре столицы за выдержку. «Спасибо участникам акции за выдержку и соблюдение порядка! Пришел к кабинету министров на совещание. Никаких нарушений общественного порядка не увидел», — написал он на своей странице в Facebook.

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В митинге в центре Киева принимает участие более четырех тысяч человек. В число демонстрантов вошли помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха нових сил» активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Они требуют ограничения неприкосновенности парламентариев, принятия законов об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах.

Ранее в тот же день сообщалось, что здание парламента окружено двойной цепью бойцов Национальной гвардии и киевской полицией. Центральная часть Киева была перекрыта правоохранительными органами вечером 16 октября.