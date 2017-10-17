Хватавшему Яценюка за пах депутату Рады подбили глаз

Участники митинга в поддержку политической реформы у стен Верховной Рады побили представителя фракции «Блока Петра Порошенко» Олега Барну. Об этом сообщает портал «Лига.net».

Инцидент произошел, когда депутат выходил из здания парламента. Сначала в Барну полетела бутылка, потом активисты стали избивать народного избранника. Полиция сделала специальный коридор и вывела его.

Позже Барна сообщил журналистам, что на самом деле он поддерживает большинство требований участников акции. «Но когда толпа из 12 человек или больше со спины набрасывается на одного — это не по-украински», — пожаловался он.

Под правым глазом у него заметен большой синяк.

Материалы по теме «Служебный роман» Как социальные сети отреагировали на скандал с Яценюком

Ранее в этот же день депутат Верховной Рады Владимир Парасюк у стен парламента набросился на начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея, который в 2014 году занимал пост министра обороны страны. В свою очередь, протестующие забросали яйцами еще одного представителя фракции «Блока Петра Порошенко» — Алексея Гончаренко.

Олег Барна стал известен в декабре 2015 года. Занимавший тогда пост премьер-министра Арсений Яценюк выступал в Верховной Раде с докладом о проделанной за год работе. Парламентарий вручил главе правительства букет роз и попытался оттащить его от трибуны, схватив за талию и паховую область. Позднее он объяснил свое поведение желанием обнять премьера.