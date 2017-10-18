Митингующие в Киеве разбили палатки у здания Рады

Митингующие у здания Верховной рады в Киеве по окончании акции протеста против политики украинских властей разбили палатки на площади Конституции. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

До этого протестующие оттеснили охранявших мероприятие стражей порядка, отобрали у них ограждения и выставили их на перекрестке улиц Грушевского и Липской. Позднее глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил в эфире телеканала NewsOne, что правоохранительные органы не будут сносить палатки, передает «Интерфакс-Украина». Это же в своем Facebook подтвердил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Несмотря на то, что большая часть демонстрантов разошлась по домам, организаторы пообещали оставаться на месте до выполнения своих требований. Тем временем, к палаткам начали приносить продукты питания, установлена полевая кухня.

Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. В число демонстрантов вошли помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха нових сил» активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.