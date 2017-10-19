Депутаты Рады начали ходить на работу в париках и с накладными усами

После нападения оппозиционеров на нескольких депутатов Верховной Рады украинские народные избранники стали ходить на работу в париках и с накладными усами. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает киевский портал «Вести».

Депутат Рады Сергей Каплин рассказал журналистам, что для проникновения в здание парламента менял внешность, в частности, лидер Радикальной партии Олег Ляшко. «А что, вы не знали? Его охрана заводила, он приехал на другой машине переодетый, его никто и не узнал», — сказал он. По словам Каплина, популярностью пользуются не только парики и усы, но и накладные брови. Он также сообщил, что многие украинские депутаты усилили охрану и передвигаются с оружием.

Одна из помощниц депутата отметила, что народные избранники стали активнее пользоваться подземными переходами в правительственном квартале Киева. «Никто не хочет, чтобы в него попали яйцом или какой-нибудь неадекват начал бы размахивать ногами, и все это сняли бы на камеру. Поэтому всем приказано использовать подземные переходы. Ничего особенного в них нет. Но без удостоверения туда никто не попадает, там стоит охранник и проверяет документы. Так под землей можно пройти на улицы Грушевского, Садовую, Шелковичную», — сказала она.

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17 октября у стен Верховной Рады началась бессрочная акция протеста оппозиции. Протестующие установили там палатки, первую баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов вошли, помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха новых сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.

В тот же день митингующие подбили глаз депутату Олегу Барне и забросали яйцами представителя фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко. В свою очередь, депутат Рады Владимир Парасюк набросился на начальника Управления государственной охраны генерал-полковника Валерия Гелетея, который в 2014 году занимал пост министра обороны страны.