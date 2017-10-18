Порошенко отказался встречаться с протестующими у здания Рады депутатами

Президент Украины Петр Порошенко отказался встретиться с депутатами, участвующими в акции протеста у здания Верховной Рады. Об этом в своем Facebook сообщил парламентарий Мустафа Найем.

По его утверждению, Порошенко был согласен на общение при условии, что в делегатской группе не будет нескольких депутатов. Позиция президента не устроила политиков.

Ранее стало известно, что украинские правоохранительные органы усилили охрану резиденции Порошенко. Депутат Верховной Рады от фракции «Самопомощи» Виктория Войцицкая опубликовала фотографии, на которых видны сотрудники Нацполиции, люди в военной форме и грузовики. Стражи порядка объяснили ей усиление проведением учений.

Утром 18 октября протестующие установили у здания украинского парламента первую баррикаду. Палаточный лагерь появился там днем ранее.

Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. В числе демонстрантов — члены возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха новых сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.