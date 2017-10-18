Командир «Азова» рассказал о готовности ветеранов АТО к новому Майдану

Депутат Верховной Рады Украины, основатель полка Нацгвардии «Азов» и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что участники боевых действий в Донбассе готовы присоединиться к акциям протеста в Киеве и устроить новый Майдан. Об этом в среду, 18 октября, он сказал в интервью порталу «Апостроф».

«Безусловно, [третий Майдан] может быть. Средняя степень недоверия к любому институту власти зашкаливает за 80 процентов. Страна абсолютно деградировала экономически. Мы не будем обсуждать все эти "росты процента жира в масле" у [премьер-министра Владимира] Гройсмана и прочее. Понятно, в каком состоянии находится экономика страны. Говорить на черное белое — люди не слабоумны», — сказал Билецкий на вопрос о возможном участии ветеранов боевых действий в акциях протеста.

Командир «Азова» напомнил, что украинская армия потерпела сокрушительное поражение в Донбассе. «Власти нечем похвастаться, разве что тем, что теперь полное обнищание страны», — отметил он.

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Ранее в этот же день участники акции протеста у стен Верховной Рады разбили полевую кухню и установили первую баррикаду.

Вечером 17 октября митингующие разбили палатки. До этого они оттеснили охранявших мероприятие стражей порядка, отобрали у них ограждения и выставили их на перекрестке улиц Грушевского и Липской. Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. В число демонстрантов вошли, помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха нових сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.