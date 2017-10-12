Депутат Верховной Рады Украины, основатель полка Нацгвардии «Азов» и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил, что только националисты способны добиться возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом в четверг, 12 октября, он сказал в интервью порталу «Апостроф».

По словам Билецкого, после прихода «настоящих» националистов к власти они «поменяют систему и сделают нормальную экономику, полноценную армию, полноценные спецслужбы». «Эти спецслужбы начинают дергать Россию на всех фронтах, а у нее их очень много. Есть Кавказ, Средняя Азия, есть затянутый Россией сирийский конфликт, есть куча других точек напряжения внутри Российской Федерации, следующие выборы президента и много чего другого, на что можно давить, те же национальные республики Российской Федерации», — отметил он.

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Основатель полка «Азов» подчеркнул, что при действующем президенте Украины Петре Порошенко моральный дух не может быть высоким. «Солдат чувствует, что безразлично, что он делает, потому что дела решаются теми, кто сверху, и к тому же непорядочно, нечестно. Люди, которые не способны тянуть эту лямку, ее тянут», — пожаловался Билецкий.

10 октября глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что регион может вернуться под контроль Киева, если в Донбассе будет убито около полутора миллионов человек. По его данным, именно столько граждан выступают резко против возвращения в состав Украины.

Киев постоянно обвиняет РФ в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии со стороны России. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.