Захарченко назвал условия вхождения ДНР в состав Украины

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) войдет в состав Украины, если в регионе будет убито около полутора миллионов человек. Именно столько граждан выступают резко против возвращения под контроль Киева, сказал в интервью порталу «Украина.ру» глава ДНР Александр Захарченко.

«Если вы считаете, что Донбасс просто должен войти в состав Украины, я к этому крайне негативно отношусь. Я вообще предпосылок даже не вижу, только, конечно, если убить миллиона полтора населения, которое категорически против», — заявил Захарченко.

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Он добавил, что обсуждать вхождение ДНР в состав Украины можно также, если в Киеве сменится власть. «Мы в Донецке понимаем это так, что должно произойти изменение формата власти на Украине, при котором мы сможем действительно влиять на какие-то процессы в стране», — отметил глава республики. Он добавил, что изменение формата власти может произойти политическим, дипломатическим или военным путем.

9 октября депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош назвал точную дату возвращения Донбасса под контроль Киева. «Мы («Украинская добровольческая армия» — прим. «Ленты.ру») ведем свою родословную с 20 апреля 2014 года. Возможно, на 20 апреля 2018 года и День победы сделать? Чтобы совместить две даты — чтобы не праздновать много», — высказал мнение парламентарий.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.