Введите войска!

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Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия

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Фото: Nasser Nasser / AP

Между Москвой, Киевом, Берлином и Вашингтоном не утихают дискуссии по поводу предложения президента России Владимира Путина о вводе миротворцев ООН в зону боевых действий на юго-востоке Украины. Формально соглашаясь с тем, что присутствие «голубых касок» в регионе желательно, стороны, однако, не желают уступать, отстаивая свои позиции в ключевых для них моментах — например, в вопросе размещения контингента ООН на российско-украинской границе. Какие аргументы приводят дипломаты и политики и что стоит за спорами о мандате для миротворцев, разбиралась «Лента.ру».

Первый шаг к отмене санкций

И Москва, и Киев присутствие сил ООН в Донбассе поддерживают, демонстрируя при этом диаметрально противоположные позиции. 5 сентября российский президент Владимир Путин после саммита БРИКС заявил, что Москва внесет в Совет Безопасности ООН предложение разместить миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

«Я поддерживаю идею вооружения миссии ОБСЕ, но сама ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет ни персонала соответствующего, ни опыта подобной работы», — объяснил свою инициативу российский лидер.

В этот же день украинский МИД отреагировал на предложение Кремля, заявив, что развертывание миротворческой миссии ООН в Донбассе будет способствовать восстановлению мира и безопасности в регионе. При этом украинская сторона сразу выставила условие: не может быть и речи о присутствии на территории Украины под видом миротворцев военного персонала стороны-агрессора (так в Киеве называют Россию — прим. «Ленты.ру»).

А дальше начался «обмен мнениями», к которому подключился еще и Берлин с Вашингтоном. Глава германского МИД Зигмар Габриэль отметил, что размещение миссии ООН на линии соприкосновения сторон в Донбассе может способствовать отмене антироссийских санкций. «Если бы у нас получилось с "голубыми касками", это стало бы первым значительным шагом к отмене ограничительных мер против Москвы», — обрисовал перспективы такого шага дипломат. Габриэль выразил надежду, что именно так может начаться разрядка напряженности в отношениях с Россией.

Такой подход вызвал негодование в Киеве. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в беседе с корреспондентом газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung раскритиковал предложение главы МИД Германии о постепенном снятии санкций с России после установления перемирия на востоке Украины и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

«Подобные сигналы очень вредны. Недавние заявления можно рассматривать только как заигрывание с Кремлем», — буквально отчитал Климкин немецкого коллегу. Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев также отверг идею Габриэля и сравнил отмену санкций с политикой западных держав в отношении нацистской Германии и ее территориальных притязаний.

11 сентября Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ (специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

Спустя несколько дней Меркель ответила, что находит интересным предложение российского президента. Вместе с тем фрау канцлер осторожно высказалась, что для отмены антироссийских санкций надо «достичь значительного прогресса в деле установления перемирия».

В целом обмен мнениями проходил вполне позитивно до тех пор, пока 13 сентября глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что силы ООН должны стоять и на российско-украинской границе.

Боязнь ловушек

Собственно, это замечание и показало разность подходов. Если Москва и Берлин рассматривали введение миссии ООН как часть исполнения минских соглашений по прекращению конфликта, то Киев и Вашингтон дали понять, что развертывание контингента «голубых касок» в регионе — лишь первый этап возвращения Донбасса под контроль украинских властей.

Это взаимное недоверие выразилось в словах бывшего госсекретаря США Джона Керри, который открыто высказал опасения, что российская инициатива о введении миротворцев — «какая-то ловушка».

Позднее спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер прямо объяснил, что не устраивает Вашингтон в предложении Кремля: «Условия мандата, который предложила Россия, только углубят разделение Украины: миссия будет располагаться на линии соприкосновения, а не на всей территории; будет защищать членов мониторинговой миссии ОБСЕ, а не жителей; не будет иметь выхода на российско-украинскую границу».

Представитель американского дипломатического ведомства особенно и не скрывал, что в Белом доме заинтересованы в восстановлении целостности Украины. До этого Порошенко отказался согласовывать ввод миротворческой миссии в Донбасс с ополчением самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев и Вашингтон все это время последовательно продвигали свою линию: отказать мятежным регионам в праве голоса, установить на их территориях украинскую власть.

Замглавы российского МИД Геннадий Гатилов прокомментировал такую позицию высказыванием: «Украинцы все ставят с ног на голову: первым делом они хотят перекрыть границу России с Украиной, а потом уже решать или не решать вопросы, связанные с другими аспектами урегулирования». Он подчеркнул, что такой подход противоречит минским договоренностям, и отметил, что «есть целый ряд вопросов, которые должны быть решены до того, как дело перейдет к разговору о российско-украинской границе».

«Они [представители Украины] хотят развертывания сил ООН по всей территории Украины, включая российско-украинскую границу. Россия не является стороной в этом конфликте, поэтому нет никакого смысла в развертывании миротворцев на границе», — напомнил позицию Москвы Гатилов.

То, что Киев стремится не к урегулированию конфликта, а к восстановлению контроля над территориями самопровозглашенных республик, признал командующий группировкой «Луганск» Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Олег Микац: «Я считаю, миротворческая миссия — это будет нормально. Она позволит реализовать, как бы это правильно сказать, мягкий переход оккупированных территорий (так в Киеве называют ЛНР и ДНР — прим. «Ленты.ру») под управление Украины».

Разведение мостов

Отстаивая свои позиции, стороны не могут, а может, и не хотят добиться взаимопонимания. Между тем эти решения могут иметь далеко идущие последствия, причем не только для Украины и России. От того, как будет воспринята в Совете Безопасности ООН инициатива Москвы о миротворческой миссии, зависит будущее всего континента.

«Киев настаивает на том, что миротворцы должны содействовать так называемой деоккупации Донбасса. Но зачем нынешней Украине регион? В Киеве его давно считают отрезанным ломтем, потерянными землями. Иначе бы не вводили экономическую блокаду, не препятствовали бы социальным платежам в Донбассе. США и правительство Украины нацелены на длительное развитие конфликта, ведь этот конфликт который мешает политической и экономической интеграции России и ЕС, а если смотреть шире — ЕС и Китая. А война на юго-востоке Украины "выбивает" из сухопутного моста между Дальним Востоком и Европой важное звено своеобразного сухопутного моста», — говорит директор по международным проектам Института национальной стратегии России Юрий Солозобов. Эксперт объясняет, что США пытаются ослабить позиции двух других существующие в мире экономических центров — Евросоюза и Китая.

О том, что ЕС и Китай начинают сближение на почве общего недовольства политикой США политологи начали говорить задолго до того времени, когда в Вашингтоне кабинеты занимали чиновники президента новой администрации Дональда Трампа. Так специалист по Азии в Институте исследования проблем мира в Осло Стейн Тёниссон в январе отмечал, что Пекин активно «притягивает» к себе Европу, успешно играя на примерах «безответственной» политики США.

То, что амбиции КНР могут подорвать позиции Вашингтон в Европе и Азии, американские эксперты говорили еще несколько лет назад. Предложенный Пекином проект нового Шелкового пути «Один пояс — один путь», который должен связать воедино Евразийский континент, торпедирует трансатлантическую торговую зону. В этих условиях конфликт на границах ЕС, действительно, может быть «нелишним».

Не секрет также, что наличие горячей точки под боком у ЕС мешает политической и экономической интеграции России и Евросоюза — хотя бы потому, что Россия, в понимании европейских партнеров, имеет к этому конфликту непосредственное касательство. Таким образом, затягивая урегулирование, США могут ослаблять позиции своих конкурентов — тормозить какое-либо сотрудничество России и ЕС, сдерживая укрепление экономического центра в Европе. А если учесть, что Россия в последние годы успешно укрепляет отношения с Китаем, то последний вполне мог бы рассчитывать на посредничество российских партнеров в наведении мостов в Европу. Такая синергия Вашингтон точно не порадовала бы.

Как отмечает Солозобов, при этом к сходные с российскими взгляды по поводу конфликта в Донбассе демонстрируют и другие соседи Украины. «Сейчас обозначилась единая позиция соседей Украины по поводу политики по отношению к Киеву. И на Западе, и на Востоке желают не заморозки конфликта, а его санации — "лечения". Соседи Украины хотят стабильности на границах, недопущения миграции вооруженных людей и денацификации режима в Киеве. США готовы поддерживать этот конфликт 30-50 лет. Украинские националисты способны два и более поколения воспроизводить хаос, нестабильность и атмосферу ненависти к соседям», — указывает эксперт.

То, что соседи Киева несмотря на разность взглядов и нередко направленную друг против друга риторику начинают вырабатывать единое отношение даже к внутренним украинским делам может свидетельствовать то, что на принятие Верховной Радой закона о тотальной украинизации образования резко отреагировали в Будапеште, Кишиневе и Москве. А Варшава нередко показывает, что считает украинский ревизионизм и национализм опасными явлениями, превосходя по жесткости реакции даже недовольство Москвы.

Эти обстоятельства вполне объясняют неуступчивость сторон в вопросе ввода миротворцев в Донбасс. Дипломатические пикировки по поводу готовящейся резолюции Совбеза ООН могут определить судьбу Европы на годы вперед.

Роберт Берновский

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