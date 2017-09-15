Джон Керри испугался ловушки в идее введения «голубых касок» в Донбасс

Бывший госсекретарь США Джон Керри опасается, что поддержанная российским президентом Владимиром Путиным идея о введении миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе может оказаться «какой-то ловушкой». Об этом он заявил в пятницу, 15 сентября, во время выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия», передает РИА Новости.

«Надо убедиться, что это не какая-то ловушка», — заявил бывший госсекретарь. Он отметил, что в зоне конфликта в первую очередь нужно решить вопрос определения границы. Далее следует удостовериться в необходимости реализации минских соглашений и наличии гарантий того, что Украина может определить свое будущее без ограничений.

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11 сентября Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миссия должна работать лишь на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Киев также поддерживает размещение миротворческой миссии, но считает, что речь должна идти о размещении по всей территории Донбасса вплоть до российской границы.