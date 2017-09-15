Джон Керри испугался ловушки в идее введения «голубых касок» в Донбасс

Бывший госсекретарь США Джон Керри опасается, что поддержанная российским президентом Владимиром Путиным идея о введении миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе может оказаться «какой-то ловушкой». Об этом он заявил в пятницу, 15 сентября, во время выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия», передает РИА Новости.
«Надо убедиться, что это не какая-то ловушка», — заявил бывший госсекретарь. Он отметил, что в зоне конфликта в первую очередь нужно решить вопрос определения границы. Далее следует удостовериться в необходимости реализации минских соглашений и наличии гарантий того, что Украина может определить свое будущее без ограничений.
11 сентября Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миссия должна работать лишь на линии разграничения и ни на каких других территориях.
Киев также поддерживает размещение миротворческой миссии, но считает, что речь должна идти о размещении по всей территории Донбасса вплоть до российской границы.