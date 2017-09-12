Порошенко анонсировал внесение вопроса о миротворцах в Донбассе в Совбез ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поднимет вопрос о введении миротворцев Организации Объединенных Наций в Донбасс на заседании Совета безопасности ООН. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает «РИА Новости-Украина».

«Мы поднимем вопрос относительно "голубых касок", миротворцев, которые должны обеспечить выполнение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в Минске (...). Я очень надеюсь, что на сегодняшний день инициатива Украины относительно миротворцев нашла поддержку всех», — сказал украинский президент.

Днем ранее президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

Материалы по теме А то война Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе

7 сентября Порошенко высказал мнение, что ввод миротворческих сил в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».

5 сентября резолюцию о размещении миротворцев по распоряжению российского президента в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

Ввод миротворцев поддержал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. В Госдепе США заявили, что идея достойна изучения.

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что не является стороной вооруженного противостояния.