Путин согласился разместить миротворцев ООН на всей территории Донбасса

Президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки». Об итогах телефонных переговоров лидеров двух стран сообщается на сайте Кремля в понедельник, 11 сентября.

«Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН», — говорится в сообщении.

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7 сентября украинский президент Петр Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России Владимира Путина в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

Ввод миротворцев поддержал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. В Госдепе США заявили, что идея достойна изучения.