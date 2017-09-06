Бывший СССР
 

Госдеп оценил идею размещения миротворцев в Донбассе

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В Госдепе США заявили, что идея размещения миротворцев на востоке Украины достойна изучения. Как в среду, 6 сентября, сообщает РИА Новости, в американском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобная миссия должна обладать широким мандатом.

«Данная возможность достойна изучения как средство защиты граждан Украины, независимо от этнической принадлежности или национальности, и как путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны», — завили в Госдепе.

Также стало известно, что постоянное представительство Украины при ООН довело до сведения генерального секретаря Всемирной Организации Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности Текеды Алему свою позицию касательно предложения развернуть миротворческую миссию в Донбассе. Киев отмечает, что любое международное миротворческое присутствие должно осуществляться с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной.

5 сентября президент России Владимир Путин поручил
МИД страны внести резолюцию в СБ ООН. Как отмечалось, миротворцы в Донбассе позволили бы обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев при необходимости может внести свой проект резолюции, либо согласиться на российский проект при условии его корректировки.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что Москва после направила председателю Совета Безопасности проект резолюции. Предложение будет изучено экспертами стран-членов Совбеза, а основное его обсуждение начнется на следующей неделе.

Киев постоянно обвиняет Россию в причастности к конфликту на юго-востоке Украины и называет РФ страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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