Эксперт назвал условия развертывания контингента миротворцев ООН в Донбассе

Реализация предложения президента РФ Владимира Путина о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ потребует значительных усилий всех заинтересованных сторон. Об этом ТАСС сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По словам эксперта, для введения миротворцев необходимо выполнить ряд условий. «Во-первых, должны быть разведены силы и средства вдоль всей линии соприкосновения. На сегодня это сделано только на двух небольших участках. Во-вторых, Закон об особом статусе Донбасса должен действовать на постоянной основе и в соответствии с "формулой Штайнмайера"», — сказал Чеснаков.

Он добавил, что необходимо также увеличить количество невооруженных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. «В-четвертых, параметры мандата вооруженной миссии ООН по содействию СММ ОБСЕ должны быть обсуждены в контактной группе с участием провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Украины», — подчеркнул эксперт.

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В свою очередь, полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов сказал, что развертывание контингента ООН станет реальным после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки, передает РИА Новости. «Эти поправки должны быть согласованы в контактной группе. Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по формуле Штайнмайера», — сказал он.

«Формула Штайнмайера» — президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ Франк-Вальтера Штайнмайера — определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

5 сентября президент России Владимир Путин поручил МИД страны внести резолюцию в СБ ООН. Как отмечалось, миротворцы в Донбассе позволили бы обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ.