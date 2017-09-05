Украина отреагировала на российский проект резолюции о миротворцах в Донбассе

Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо согласиться на российский проект при условии его корректировки с учетом пожеланий Киева. Об этом телеканалу «112 Украина» во вторник, 5 сентября, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, Киев рассчитывает, что в итоговом проекте резолюции будет означено, что миротворцы ООН будут присутствовать во всех районах в зоне конфликта, включая российско-украинскую границу. При этом «принципиальным моментом является вывод российских войск из Донбасса до развертывания миссии».

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«Не может страна, которая является стороной конфликта, Россия, одновременно быть миротворцем. Это не может быть только охрана наблюдателей ОБСЕ. Для этого проще их вооружить», — уточнил Ельченко.

Ранее 5 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что Москва направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Предложение будет изучено экспертами стран-членов Совбеза, а основное его обсуждение начнется на следующей неделе.

Киев постоянно обвиняет Россию в причастности к конфликту на юго-востоке Украины и называет РФ страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.