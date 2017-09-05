Украина отреагировала на российский проект резолюции о миротворцах в Донбассе

Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо согласиться на российский проект при условии его корректировки с учетом пожеланий Киева. Об этом телеканалу «112 Украина» во вторник, 5 сентября, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
По его словам, Киев рассчитывает, что в итоговом проекте резолюции будет означено, что миротворцы ООН будут присутствовать во всех районах в зоне конфликта, включая российско-украинскую границу. При этом «принципиальным моментом является вывод российских войск из Донбасса до развертывания миссии».
«Не может страна, которая является стороной конфликта, Россия, одновременно быть миротворцем. Это не может быть только охрана наблюдателей ОБСЕ. Для этого проще их вооружить», — уточнил Ельченко.
Ранее 5 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что Москва направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Предложение будет изучено экспертами стран-членов Совбеза, а основное его обсуждение начнется на следующей неделе.
Киев постоянно обвиняет Россию в причастности к конфликту на юго-востоке Украины и называет РФ страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.