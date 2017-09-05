Песков заявил об отсутствии конкретики в вопросе введения миротворцев в Донбасс

Конкретики вокруг предложения президента России Владимира Путина ввести миротворцев ООН на территорию юго-востока Украины пока нет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Никаких модальностей таких миротворческих сил пока не существует, это никем не обсуждалось», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва на размещение миротворцев без своего участия.

На вопрос, действительно ли России выступала против этой идеи, как утверждал ранее украинский президент Петр Порошенко, Песков ответил отрицательно: «Москва всегда была противницей обсуждения этого вопроса без привлечения представителей одной из сторон конфликта (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик — прим. «Ленты.ру»)».

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Пресс-секретарь главы государства также объяснил, почему Путин выступил с предложением разместить миротворческие силы только на линии разграничения конфликтующих сторон в регионе, а не на российско-украинской границе в том числе: такой порядок прописан в Минских соглашениях.

Ранее во вторник российский лидер поручил МИД внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о введении миротворцев в Донбасс, которые позволили бы обеспечивать безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве заявили, что это поможет восстановить мир в регионе, однако выступили против присутствия российских сил в составе миротворцев.

Министр иностранных дел Германии Зигман Габриэль, в свою очередь, счел введение миротворческого контингента потенциальным шагом к отмене антироссийских санкций.