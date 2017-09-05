Захарченко согласился рассмотреть инициативу введения миротворцев ООН в Донбасс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что предложение президента России Владимира Путина о вводе миротворцев в Донбасс необходимо обсуждать. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает Донецкое агентство новостей.

«Мы готовы не только рассматривать любые инициативы [об установлении мира], но и выдвигать собственные. Предложение президента России в Совбезе ООН рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс необходимо обсуждать», — отметил Захарченко.

Он также подчеркнул, что без одобрения ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) невозможно изменение формата урегулирования.

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Ранее во вторник Путин поручил российскому МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН. Миротворцы международной организации, согласно предложению президента, должны обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ в регионе.

Киев в ответ заявил, что развертывание миротворческой операции в Донбассе будет способствовать восстановлению мира и безопасности в регионе. Вместе с тем украинские власти выступили против присутствия российских сил в составе контингента ООН.