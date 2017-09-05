Киев отреагировал на заявление Путина о миротворцах ООН в Донбассе

Киев считает, что развертывание миротворческой операции ООН в Донбассе будет способствовать восстановлению мира и безопасности в регионе. Вместе с тем украинские власти против присутствия российских сил в составе миротворческого контингента, передает во вторник, 5 сентября, пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Так МИД Украины отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о внесении в Совбез ООН резолюции о вводе миротворцев в Донбасс. «В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или другого персонала стороны-агрессора (так в Киеве называют Россию — прим. «Ленты.ру») на территории Украины под видом миротворцев», — говорится в пресс-релизе.

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Ранее в тот же день Путин поручил российскому МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, сообщил ТАСС. Миротворцы ООН, согласно предложению президента России, должны обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ в регионе.

Киев постоянно обвиняет Россию в причастности к конфликту на юго-востоке Украины и называет РФ страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

