Глава Пентагона пообещал ходатайствовать о поставках Киеву летального оружия

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США изучают возможность поставки летального оружия Киеву. Об этом он сказал на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге, передает в четверг, 24 августа, телеканал «112 Украина».

«Если говорить об оборонительном летальном вооружении, мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе (в США — прим. «Ленты.ру») и, учитывая то, что я увидел и о чем узнал, я буду информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления», — отметил Мэттис.

По словам главы Пентагона, «оборонительное вооружение не является вызывающим средством, если вы не агрессор», сообщал телеканал «ТСН». Вместе с тем он не стал раскрывать подробности обсуждения этого вопроса с украинским президентом Петром Порошенко.

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Порошенко со своей стороны подчеркнул, что доволен обсуждением с главой американского военного ведомства вопроса о поставках вооружений.

Ранее в этот же день американский сенатор Джон Маккейн заявил, что визит Мэттиса в Киев позволит Вашингтону начать поставки летального оружия украинским властям, и призвал осуществить это. Заявление опубликовано на сайте политика.

31 июля издание The Wall Street Journal информировало, что министерство обороны и Государственный департамент США разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения. Ведомства намерены получить одобрение своего предложения в Белом доме. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на публикацию заметил, что информацию о подготовке в Вашингтоне плана по поставкам оружия на Украину пока можно расценивать только как гипотетические рассуждения.