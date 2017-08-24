Маккейн вновь призвал поставить Украине летальное оружие

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что визит министра обороны США Джеймса Мэттиса на Украину позволит Вашингтону начать поставки летального оружия Киеву, и призвал осуществить это. Заявление опубликовано на сайте политика.

Он полагает, что Украина нуждается в американском оружии, поскольку должна «защитить собственный суверенитет и территориальную целостность».

Также Маккейн отметил, что президент США Дональд Трамп «сделал первый значительный шаг по сдерживанию российской агрессии», введя санкции против Москвы. По его мнению, передача Киеву оружия «необходима для установления мира».

31 июля издание The Wall Street Journal информировало, что Пентагон и Государственный департамент США разработали план поставок на Украину противотанковых ракет и другого вооружения. Ведомства намерены получить одобрение своего предложения в Белом доме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на публикацию заметил, что информацию о подготовке в Вашингтоне плана по поставкам оружия на Украину пока можно расценивать только как гипотетические рассуждения.

В сентябре 2016 года палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, который включил летальное вооружение в перечень военной помощи Киеву. Однако этот акт пока не утвержден ни сенатом, ни президентом страны.

Вашингтон предоставляет ВСУ военную технику, амуницию и оборудование, но, несмотря на неоднократные обращения украинских властей, отказывается поставлять летальное вооружение. Против поставок оружия на Украину возражали многие европейские политики. В частности, избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отмечал, что это рискованно и контрпродуктивно.