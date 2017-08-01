WSJ сообщила о планах США поставлять оружие Украине

Госдеп США и Пентагон разработали план поставок оружия Украине «для сдерживания российской агрессии». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в американском оборонном и внешнеполитическом ведомствах.

В частности, по данным издания, Киеву могут отправить противотанковые ракеты и другое «оборонительное вооружение».

В настоящее время ведомства добиваются одобрения своего плана у Белого дома.

Официальный представитель Пентагона Мишель Балтанса заявила, что США «не исключают вариант» поставок летального оружия Украине.

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В Госдепе отказались комментировать WSJ данные сообщения.

Представитель американской администрации сообщил изданию, что на данный момент этот вопрос не решен. По его словам, на прошлой неделе на совещании в Белом доме речь шла о России, однако это предложение не обсуждалось.

Как отмечает газета, на одобрение плана могут уйти месяцы.

В сентябре 2016 года палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, включающий летальное вооружение в перечень военной помощи Украине, но он пока не утвержден ни сенатом, ни президентом страны.

Вашингтон поставляет Киеву военную технику, амуницию и оборудование, но, несмотря на неоднократные просьбы украинских властей, не предоставляет летальное вооружение. Против поставок оружия на Украину высказывались многие европейские политики. В частности, избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это рискованно и контрпродуктивно.