Климкин пожаловался на отказ союзников Украины за нее воевать

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что союзники страны не будут за нее воевать. Об этом он сказал в интервью порталу Лига.нет.

«Именно в тех условиях, которые сложились сейчас — я не говорю, что это не может измениться завтра или послезавтра — даже наши ближайшие союзники и соседи не будут воевать на нашей территории», — заявил Климкин.

Он добавил, что поддерживающие Украину страны при этом могут могут поставлять оружие, средства коммуникации, контрбатарейные системы, помогать совершенствовать весь оборонный комплекс.

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25 февраля Климкин сказал, что Киеву нужно оборонительное летальное оружие и эффективное взаимодействие с США и НАТО во многих сферах. «Мы однозначно в нем нуждаемся. Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо», — отметил министр.

Против поставок оружия на Украину высказывались многие европейские политики — в частности, избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это рискованно и контрпродуктивно. Вашингтон поставляет Киеву военную технику, амуницию и оборудование, но, несмотря на неоднократные просьбы украинских властей, не предоставляет летальное вооружение.

В сентябре 2016 года палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, включающий летальное вооружение в перечень военной помощи Украине, но он пока не утвержден ни Сенатом, ни президентом Соединенных Штатов.