Климкин пожаловался на отказ союзников Украины за нее воевать

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что союзники страны не будут за нее воевать. Об этом он сказал в интервью порталу Лига.нет.
«Именно в тех условиях, которые сложились сейчас — я не говорю, что это не может измениться завтра или послезавтра — даже наши ближайшие союзники и соседи не будут воевать на нашей территории», — заявил Климкин.
Он добавил, что поддерживающие Украину страны при этом могут могут поставлять оружие, средства коммуникации, контрбатарейные системы, помогать совершенствовать весь оборонный комплекс.
25 февраля Климкин сказал, что Киеву нужно оборонительное летальное оружие и эффективное взаимодействие с США и НАТО во многих сферах. «Мы однозначно в нем нуждаемся. Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо», — отметил министр.
Против поставок оружия на Украину высказывались многие европейские политики — в частности, избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это рискованно и контрпродуктивно. Вашингтон поставляет Киеву военную технику, амуницию и оборудование, но, несмотря на неоднократные просьбы украинских властей, не предоставляет летальное вооружение.
В сентябре 2016 года палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, включающий летальное вооружение в перечень военной помощи Украине, но он пока не утвержден ни Сенатом, ни президентом Соединенных Штатов.