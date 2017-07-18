США задумались о поставках на Украину оборонительных вооружений

Решение о поставке на Украину оборонительных летальных вооружений может быть принято в Вашингтоне в течение нескольких месяцев. Об этом заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва, сообщает РИА Новости.

«Эти дискуссии продолжаются. Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на этот вопрос», — сказал генерал во время слушаний в сенате.

При этом он уточнил, что «это не танки и не наступательное вооружение, а оборонительное». «Мы выступаем за летальные средства, такие как противотанковые вооружения», — отметил Сельва. Он также назвал решение о подобных поставках «политическим выбором».

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23 июня сообщалось, что законопроект о выделении средств американскому министерству обороны на 2018 финансовый год будет включать в себя статью об оказании военной помощи Киеву. По словам председателя комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Мэка Торнберри, деньги будут выделяться для того, чтобы украинцы «могли защищать себя от агрессии с Востока».

В феврале министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киеву нужны оборонительное летальное оружие и эффективное взаимодействие с США и НАТО во многих сферах.

В сентябре 2016 года палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, включающий летальное вооружение в перечень военной помощи Украине, но он пока не утвержден ни сенатом, ни президентом страны.

Вашингтон поставляет Киеву военную технику, амуницию и оборудование, но, несмотря на неоднократные просьбы украинских властей, не предоставляет летальное вооружение. Против поставок оружия на Украину высказывались многие европейские политики. В частности, избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это рискованно и контрпродуктивно.